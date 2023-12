Gemelas que se salvaron del ataque de un cocodrilo en México planean hacer eventos benéficos de natación

Dos años y medio después de haber sobrevivido al ataque de un cocodrilo en México, las gemelas británicas Georgia y Melissa Laurie, de 30 años, revelaron a la BBC que planean realizar un evento benéfico de natación para ayudar a instituciones que asisten a personas con trastorno de estrés postraumático.

En junio de 2021, las hermanas, oriundas de la localidad de Sandhurst en Berkshire, Inglaterra, nadaban en una laguna cerca de Puerto Escondido, en el estado mexicano de Oaxaca, cuando Melissa fue arrastrada bajo el agua por el reptil. Fue entonces que Georgia golpeó en la cara al animal y así logró salvar a su gemela.

Ambas fueron atendidas en un hospital de la zona, donde Melissa sufrió sepsis y fue puesta en coma inducido. Aunque no quedó con secuelas físicas, la recuperación psicológica le llevó “un poco más de tiempo”, reveló Georgia, quien describió que padecieron una disociación relacionada con el trastorno de estrés postraumático. “Te sientes como si estuvieras atrapada en un estado de congelación”, explicó.

