López Obrador pide a EE.UU. “quitar todas las sanciones a Venezuela”

El mandatario mexicano también instó a levantar el bloqueo a Cuba y “comenzar un diálogo bilateral”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes varias propuestas del Gobierno mexicano a Estados Unidos, que incluyen “quitar todas las sanciones a Venezuela” y “suspender el bloqueo a Cuba”, dando lugar a un diálogo bilateral.

En conferencia de prensa matutina detalló las cuatro propuestas del Gobierno de México a Estados Unidos elaboradas con el objetivo de prevenir de forma estructural la migración ilegal de personas desde Centroamérica y el Caribe.

“Abandonar esos temores de que el terrorismo. ¿Qué peligro puede significar para Estados Unidos Cuba o cualquier otro país y cómo se sacrifica un pueblo por intereses políticos o ideológicos? ¿Qué, no puede haber diálogo? ¿Qué, no puede haber entendimiento? ¿Qué, no puede haber una relación de respeto?”, expresó el mandatario mexicano.

“Claro que los del Congreso este ponen el grito en el cielo, pero tiene que haber una política humana con dimensión social“, sostuvo López Obrador, instando a los legisladores estadounidenses a que abandonen “la política de hace 200 años, la política hegemónica, de imposiciones, de bloqueos“.

“Eso es del Medioevo [Edad Media], eso no tiene nada que ver con el mundo actual, es como la irracionalidad de las guerras”, valoró el presidente, señalando que “la apuesta a la hegemonía, al armamentismo no conduce a nada”.

Las declaraciones de López Obrador se produjeron días después de la liberación de 32 migrantes en el estado de Tamaulipas que habían sido secuestrados durante su intento de llegar a territorio estadounidense. El grupo armado que los había retenido para extorsionarlos decidió dejarlos libres.

Para resolver el problema de la migración ilegal a EE.UU. desde Centroamérica y el Caribe de forma estructural, el mandatario mexicano propuso regularizar a por lo menos 10 millones de hispanos que llevan más de 10 años trabajando “honradamente” en EE.UU.

También propuso que los congresistas estadounidenses aprueben un plan de cooperación y desarrollo que destine 20.000 millones de dólares a los países de Latinoamérica y el Caribe.