YouTube elimina la rueda de prensa de López Obrador por “acoso y bullying” a una periodista del NYT

Posteriormente, la plataforma volvió a publicar el video, aunque editado

YouTube eliminó la conferencia de prensa en la que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el número de teléfono de Natalie Kitroeff, jefa de la delegación del The New York Times en México, después de que fuera vinculado con el narcotráfico en un artículo del periódico, recogen medios locales.

“Este video se quitó debido a que infringe la política de YouTube sobre acoso y bullying“, rezaba un mensaje en la plataforma. Su eliminación se produjo en los canales oficiales de Andrés Manuel López Obrador, Gobierno de México y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

Sin embargo, tras pasar unos minutos, el video con el evento, que tuvo lugar el 22 de febrero, volvió a ser publicado. Resultó ser una versión editada: la rueda de prensa ya no contenía el fragmento en el que el mandatario mencionaba el número de la periodista.

La postura de YouTube

Las normas de la plataforma indican que una publicación puede volver a ser subida si se elimina o se edita el trozo en el que se produce la violación de las reglas, incluida la mención de información de identificación personal.

Al mismo tiempo, “se prohíbe todo contenido en el que se insulte o calumnie de forma prolongada a una persona” ni tampoco “se permiten otros comportamientos perjudiciales, como las amenazas o el ‘doxing’“, término que hace referencia a la recopilación y difusión de información digital personal de un individuo sin su consentimiento.

YouTube especifica que sus políticas “sobre acoso y cyberbullying prohíben estrictamente el contenido que revele información de identificación personal de alguien, incluido su número de teléfono”. “Tras una exhaustiva revisión, eliminamos y emitimos las sanciones correspondientes a los canales que contienen el video que violan esta política“, se precisa.

La primera infracción de las normas conduce a una advertencia, la cual caduca a los 90 días tras completar un curso sobre políticas. Pero si el contenido vuelve a infringir las normativas de la plataforma dentro de ese periodo, la advertencia no caducará y el canal no podrá publicar nada durante una semana; dos si se registra otra infracción. En el caso de acumular tres faltas en esos 90 días, se producirá la eliminación permanente del canal.

Escándalo

El jueves, López Obrador reveló que Kitroeff le había enviado un correo “amenazante” para solicitar su versión con respecto a un artículo en el que NYT reportó, sin mostrar pruebas, que EE.UU. había investigado presuntos vínculos del narcotráfico con la campaña presidencial en el 2018 y que incluso involucraban a los hijos del mandatario, pero decidió cerrarla para no afectar la relación bilateral.

“Todo eso es falso, completamente falso“, dijo López Obrador antes de la publicación del artículo y durante una conferencia de prensa en la que, además, desató un escándalo porque dio a conocer el teléfono particular de la periodista. Posteriormente, en otra conferencia de prensa, el mandatario defendió su accionar y advirtió que seguirá divulgando información privada de otros periodistas cuando lo crea necesario, porque durante su gobierno “la vida pública es más pública”.

Cuando se le preguntó si no creía que había sido un error dar a conocer el teléfono de Kitroeff, López Obrador reiteró su postura: “No, porque este es un espacio público”, afirmó el presidente. “No pasa nada. Ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a intereses creados a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeros, compañeras que han perdido la vida, pero no hay impunidad, el Estado no es violador de derechos humanos”, señaló.

“No exagere, si la compañera (Kitroeff) está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono“, recomendó.

Luego de que el NYT adelantara la publicación del reportaje, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que el Gobierno de EE.UU. esté investigando al presidente mexicano por supuestos vínculos con el narcotráfico.