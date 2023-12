Anuncian la extinción del primer pez marino debido a actividades humanas

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha anunciado la extinción de la pastinaca de Java, una especie marina, debido a la actividad humana. Es la conclusión de la organización tras una evaluación realizada por un equipo internacional dirigido por la Universidad Charles Darwin (CDU), Australia, según un comunicado de la universidad.

Esta especie de raya, tan rara que solo fue registrada una vez a finales del siglo XIX, finalmente fue declarada extinta en la Lista Roja actualizada de especies amenazadas que la UICN dio a conocer el 11 de diciembre.

La pastinaca de Java, una raya única de la costa de Indonesia, era una pequeña especie de mantarraya y tenía el tamaño de un plato. Se trata de la primera extinción de una especie de pez marino como resultado de la actividad humana.

The search for this elusive dinner plate-sized ray continued over the years, but CDU’s @BenayaSimeon reports a heart-wrenching zero sightings despite extensive surveys since 2001. The Java Stingaree’s disappearance is now etched in marine history. 💔#BiodiversityLoss pic.twitter.com/CHb5WrVrZq

— Charles Darwin University (@CDUni) December 12, 2023