Armenia “congela” su participación en el Tratado de Seguridad Colectiva

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció que su país suspendió su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)

En el marco de una entrevista con France24, emitida este jueves, el político declaró que no se cumplieron las disposiciones del acuerdo respecto a Armenia. “El tratado de seguridad no se cumplió, en nuestra opinión, respecto a Armenia. En particular en los años 2021 y 2022, y obviamente eso no puede pasar desapercibido”, sostuvo Pashinián.

“Congelamos nuestra participación en este tratado”, señaló el primer ministro, agregando que verán “qué sucederá”.

Al ser preguntado sobre el futuro de la base militar rusa que se encuentra en el territorio armenio, Pashinián dijo que esta cuestión no forma parte del tratado mencionado.

La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva cuenta con seis miembros: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.

Ereván ha acusado en repetidas ocasiones a la OTSC y a Moscú de no cumplir sus obligaciones en el marco del pacto durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. En septiembre del año pasado, Pashinián dijo que el contingente pacificador ruso desplegado en la región de Nagorno Karabaj podría haber evitado el inicio de las acciones combativas en la región por parte de Azerbaiyán, por lo que tenían parte de la responsabilidad.

Al respecto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que Moscú “nunca” aceptará “reproches” hacia sus pacificadores. A pesar de las tensiones entre Ereván y Moscú, Peskov aseguró que Armenia “sigue siendo” aliado de Rusia.