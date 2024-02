Así expulsó Pekín a un barco filipino de una zona disputada

La Guardia Costera China difundió este sábado un video en el que se ve una operación para expulsar a un buque filipino que se había adentrado en aguas adyacentes a la isla de Huangyan, también conocida como atolón de Scarborough o bajo de Masinloc.

“Buque filipino 3002, aquí el guardacostas chino 3105. No tiene permiso, no le está permitido entrar en la zona marítima de la isla de Huangyan de la República Popular China. Por favor, modifiquen su rumbo y abandonen la zona marítima inmediatamente”, advirtió en repetidas ocasiones el guardacostas chino al buque.

The China Coast Guard (CCG) released a video on Saturday of it repelling Ship 3002 of the Philippines’ Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in accordance with the law, when the vessel illegally intruded into waters adjacent to China’s Huangyan Island in the South China Sea. pic.twitter.com/KegOjNNlJv

— Global Times (@globaltimesnews) February 24, 2024