Biden le dijo a Netanyahu que ambos van a tener una “reunión de ‘venir a Jesús'”

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dejó notar este jueves su creciente frustración con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

El inquilino de la Casa Blanca fue captado en un micrófono abierto, diciéndole al senador demócrata Michael Bennet, tras su discurso del Estado de la Unión, que él y el líder israelí necesitarían tener una “reunión de ‘venir a Jesús'”, recoge AP.

En el intercambio, Bennet felicitó a Biden por su discurso e instó al presidente a seguir presionando a Netanyahu sobre las crecientes preocupaciones humanitarias en Gaza. El mandatario respondió usando el apodo de su homólogo israelí: “Le dije, Bibi, y no repita esto, ‘tú y yo vamos a tener una reunión de venir a Jesús‘”.

NEW – Biden on hot mic: “I told him, Bibi, and don’t repeat this, but you and I are going to have a ‘come to Jesus’ meeting.” pic.twitter.com/1gDCdhgeXf

— Disclose.tv (@disclosetv) March 8, 2024