Borrell apoya la postura de Polonia de suministrar misiles de largo alcance a Kiev

El alto representante de la Unión Europa para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha apoyado la postura del ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, quien este miércoles instó a Occidente a suministrar misiles de largo alcance a Kiev para que pudiera “destruir bases de lanzamiento y centros de mando” en territorio ruso.

“Compartimos la creciente preocupación por la intensificación de los ataques aéreos rusos contra la infraestructura civil de Ucrania. Acordamos la necesidad de mejorar nuestro apoyo militar a Ucrania, incluso con misiles antiaéreos y de largo alcance”, anunció Borrell en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

“También discutimos formas de reforzar las medidas de elusión de las sanciones, ya que las exportaciones europeas a terceros países, que han aumentado significativamente, podrían reexportarse a Rusia”, agregó el jefe de la diplomacia europea.

Good discussion with FM Poland @sikorskiradek. We shared increasing concerns over intensified Russian air attacks against Ukraine civilian infrastructure.

We agreed on the need to enhance our military support to Ukraine, including with long range and anti aircraft missiles.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024