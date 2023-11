Boxeadora se niega a pelear al enterarse en el último momento que su rival es una mujer transgénero

Una boxeadora ‘amateur’ canadiense perdió una pelea durante un campeonato provincial luego de negarse a combatir con una rival transgénero.

De acuerdo con el portal Reduxx, Katia Bissonnette, de 36 años, se había inscrito a un torneo organizado por la Federación Olímpica de Boxeo de Quebec (QOBF), llevado a cabo a finales de octubre y que brindaba la oportunidad a boxeadores aficionados de clasificarse al Campeonato Canadiense.

La peleadora, que trabaja como psicóloga, planeaba competir en la categoría de peso ‘superwelter’. Sin embargo, se enteró una hora antes de subir al cuadrilátero, mientras calentaba, que su oponente “no era mujer de nacimiento”, contó al medio. Se trataba de Mya Walmsley, una australiana de 27 años que se había mudado a Canadá hace unos dos años.

La noticia la recibió su entrenador Denis Gravel, quien asegura que hasta ese momento él y su pupila no habían sido advertidos ni por los organizadores del torneo ni por la QOBF, ni mucho menos por Boxing Canada, organismo rector de ese deporte en el país. El preparador, citado por el diario La Presse, contó a inicios de mes que temía por la seguridad de Katia al no tener información sobre Walmsley. Había demasiadas incógnitas respecto a su naturaleza, por ejemplo, sobre sus “niveles de testosterona” y, por tanto, prefirieron renunciar al combate. A Walmsley se le otorgó la victoria.

“En el boxeo nos golpeamos en la cara. No estamos en un charco de agua ni en una pista de carrera. Estamos en un ring y queremos ganar”, dijo Gravel. “Si no estamos en igualdad de condiciones, podría tener secuelas, acabar en el hospital, con una conmoción cerebral o en coma”, dijo Bissonnette al respecto, subrayando que Walmsley no tenía historial de haber peleado contra mujeres en torneos canadienses. Quizás “habría boxeado como un hombre en Australia”, señaló.

A female boxer withdrew from a championship in Quebec, Canada, after learning she was set to fight a trans-identified male.

Katia Bissonnette tells Reduxx she learned her opponent was a man just one hour before she was set to step into the ring.https://t.co/ntnivo4Xx2

— REDUXX (@ReduxxMag) November 15, 2023