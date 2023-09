Buscan al exjugador de la NFL Sergio Brown tras el hallazgo de su madre muerta

El exjugador de fútbol americano de la NFL, Sergio Brown, se encuentra desaparecido. Las autoridades del estado de Illinois (Chicago) iniciaron su búsqueda este fin de semana luego de que su madre, Myrtle Brown, fuera encontrada muerta el sábado cerca de su casa en la localidad de Maywood, a las afueras de Chicago.

Ese mismo día, antes del hallazgo de la señora Brown, los familiares de Sergio le habían informado a la Policía que no podían localizar ni establecer contacto con ninguno de los dos. Se abrió entonces un expediente de personas desaparecidas, y se intentó encontrar a ambos, según recoge el diario Chicago Tribune.

NFL Star Sergio Brown Still Missing as Mom Is Found Dead in Creek Near Family Home, Say Authorities https://t.co/OEqBtyug8V

— People (@people) September 18, 2023