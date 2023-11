Carta de Bin Laden a EE.UU. escrita hace 22 años se vuelve viral en medio de la guerra entre Israel y Hamás

Varios usuarios de TikTok y otras redes sociales hicieron circular esta semana el texto, que ha suscitado nuevamente un debate en línea e incluso llevó al periódico británico The Guardian a borrar la transcripción de la misiva, que había publicado hace dos décadas

En medio de la actual escalada del conflicto palestino-israelí, esta semana se ha vuelto viral en redes sociales un texto titulado ‘Carta a Estados Unidos’, escrito por el extinto líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en la que exponía las razones que lo llevaron a planear los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York.

Lynette Adkins, una usuaria de TikTok que leyó el escrito y aseguró haber quedado consternada con su contenido, publicó este martes un video en el que invitó a sus seguidores a hacer lo mismo y compartir con ella sus impresiones. Su grabación se volvió viral, alcanzando ya casi un millón de visualizaciones y más de 5.000 comentarios.

En poco tiempo, el tema fue difundido activamente en la Red, donde otras personas animaron a sus conocidos leer con atención algunas de las reflexiones expuestas en la carta. De este modo, quienes se interesaron acudieron al buscador de Google, donde la primera opción los dirigía a una nota del diario británico The Guardian, que en el 2002 publicó el texto completo de la misiva traducido al inglés. Sin embargo, el medio resolvió este miércoles eliminar el documento, tras 21 años, sin ofrecer mayores explicaciones.

En una declaración al portal TheWrap, un portavoz del diario dijo que habían decidido suprimir la transcripción porque estaba siendo compartida ampliamente en las redes sociales “sin el contexto completo”.

La decisión de The Guardian no pasó desapercibida. De acuerdo con la revista Rolling Stone, provocó aún más debate en TikTok y en X (antes Twitter), donde se cuestionó la línea editorial del periódico. En cierta medida, la aparente censura hizo crecer aún más el interés por la carta y algunas personas que habían alcanzado a leer el artículo compartieron su contenido en Internet a través de capturas de pantallas, grabaciones, etc.

“Nos han mentido toda la vida, recuerdo ver a la gente vitorear cuando encontraron y mataron a Osama. Yo era una niña, y me confundió. Todavía me confunde hoy. El mundo se merece algo mejor que lo que este país les ha hecho. Hay que cambiar”, escribió una usuaria de TikTok, que añadió un enlace al texto íntegro.

¿De qué habla?

La carta ha llamado la atención en el marco de las recientes hostilidades en Oriente Medio porque, entre otras cuestiones, rechaza el “gran apoyo” de EE.UU. a Israel y tacha de “crimen” su papel en la “creación y continuación” del Estado judío en los territorios palestinos. “Estos gobiernos se han rendido a los judíos y les han entregado la mayor parte de Palestina, reconociendo la existencia de su Estado sobre los miembros desmembrados de su propio pueblo”, expresa.

Osama manifestó que, con la ayuda de Washington, Palestina “se ha hundido bajo la ocupación militar” por décadas. “Años llenos de opresión, tiranía, crímenes, asesinatos, expulsiones, destrucción y devastación”, reza el texto.

Si bien también impugna el imperialismo y la hegemonía occidentales, su discurso contiene declaraciones antisemitas, discursos de odio y llamados a ataques contra civiles. Califica la homosexualidad y la fornicación como “actos inmorales” y acusa a EE.UU. de ser una nación que “propaga enfermedades” como el sida.