“Castigo colectivo”: Angelina Jolie se pronuncia sobre la guerra entre Israel y Hamás

El “acto de terror” perpetrado por el movimiento palestino no puede justificar las vidas inocentes que se cobran los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, opina la actriz estadounidense

La actriz estadounidense Angelina Jolie se ha pronunciado sobre la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás mediante un comunicado compartido este sábado en su cuenta oficial de Instagram*, recogen medios locales.

“He pasado las últimas semanas enferma y enfadada por el ataque terrorista en Israel, la muerte de tantos civiles inocentes y preguntándome cuál es la mejor manera de ayudar”, dice el texto. “Yo también rezo por el regreso inmediato y seguro de cada rehén y por las familias que soportan el dolor inimaginable del asesinato de un ser querido. Sobre todo, los niños asesinados y los muchos niños que ahora quedan huérfanos. Lo que pasó en Israel es un acto de terror”, añade.

No obstante, señala que esto no puede justificar las vidas inocentes que se cobran al bombardear la población civil de la Franja de Gaza (Palestina), asegurando que esa gente no tiene adónde ir, acceso a alimentos o agua, ni siquiera el derecho de cruzar una frontera para buscar refugio.

“Castigo colectivo”

En este sentido, indica que los ataques constantes por parte del país hebreo están provocando “nuevas y desesperadas necesidades humanitarias” cada día que pasa, subrayando que la negación de ayuda, combustible y agua representa un “castigo colectivo” contra los habitantes del enclave palestino.

“La humanidad exige un alto el fuego inmediato. Las vidas palestinas e israelíes —y las vidas de todas las personas en todo el mundo— importan por igual“, continúa. “Se debe hacer todo lo posible para evitar víctimas civiles y salvar vidas”, concluye.

La actriz, oriunda de Los Ángeles, trabajó durante dos décadas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) haciendo campaña en apoyo de las personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo.