Matt Gaetz señaló que EE.UU. no es “la hucha del mundo” y llamó a las autoridades del país norteamericano a dejar de prestar ayuda a países extranjeros

El congresista republicano por Florida Matt Gaetz manifestó este viernes que los miles de millones de dólares de ayuda estadounidense a Ucrania salpican “las capitales mundiales del blanqueo de dinero” y llamó a las autoridades del país norteamericano a dejar de prestar ayuda a países extranjeros sin antes realizar los correspondientes recortes en el presupuesto federal.

“Bloqueamos más dinero para Ucrania por ahora, y rechazamos a Kevin McCarthy, que autorizó 115.000 millones de dólares para Ucrania que ahora vemos revoloteando por las capitales del blanqueo de dinero en el mundo“, señaló Gaetz en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland. El congresista agregó que EE.UU. no debería “prestar ayuda exterior a ningún otro país sin los recortes correspondientes en el hinchado presupuesto federal propio” y propuso pagar la asistencia a otras naciones “desfinanciando las Naciones Unidas”.

Al mismo tiempo, el funcionario criticó las acciones del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, destacando que el mandatario “encarceló a un periodista estadounidense que murió en prisión, Gonzalo Lira, […] apoya la ilegalización de toda una religión, la Iglesia ortodoxa ucraniana, y acaba de cancelar las elecciones presidenciales de Ucrania”. “Llámenme anticuado, pero prefiero las democracias que celebran elecciones. […] El realismo en nuestra política exterior significa tener los ojos bien abiertos“, afirmó.

Gaetz arremetió contra los países europeos miembros de la OTAN indicando que gastan poco para su seguridad, “engañando” a EE.UU. para que pague la mayor parte de sus necesidades.

“Con amigos así, ¿realmente necesitamos buscar más enemigos detrás de cada duna de arena o en cada cueva de Asia Central? ¿Pasamos directamente de un programa de bienestar para los cultivadores de amapola afganos a esto? EE.UU. no es la policía del mundo y no somos la hucha del mundo. No es sostenible. No nos hace más fuertes pedir dinero prestado a China para dárselo a otro país. Estamos cargando a las generaciones futuras con mucha deuda mientras nos debilitamos”, subrayó.