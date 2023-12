Conocido presentador ucraniano no regresa a su país tras un viaje de trabajo en la UE

El periodista intentó justificar su decisión de permanecer en el extranjero asegurando que Ucrania aparentemente no tiene “comunicación horizontal con la sociedad occidental”

Alexéi Pechiy, un conocido presentador de televisión ucraniano, fue acreditado para asistir a la cumbre de la UE que se celebró los días 14 y 15 de diciembre, pero tras el evento decidió no regresar a Ucrania, informó el viernes el Canal 24, donde trabajaba el periodista.

Como consecuencia, Pechiy ha sido despedido del canal. Muchos en Ucrania condenaron su decisión, calificándola de “huida”. “¡Decir que estoy conmocionado es no decir nada!”, comentó el incidente Román Andreiko, director general del grupo mediático ucraniano Lux.

Al mismo tiempo, señaló que Pechiy destruyó literalmente los puentes al abandonar el país, “dándose cuenta de todas las consecuencias de su huida”. “Y la gente a la que tanto le gustaba ver y escuchar los análisis de Alexéi tiene que aceptarlo y decidir por sí misma si está dispuesta a seguir creyéndole”, indicó.

La colega de Pechiy, Irina Uzlova, reaccionó a la decisión del ahora exempleado del canal, afirmando que “hasta un reloj suizo puede tener un engranaje roto”. Otro presentador, Yuri Gavryshchak, dijo que fue una completa sorpresa para todos. “No condenamos la decisión de Alexéi y no actuamos como jueces […] Pero no compartimos su posición”, aseveró.

El medio también lamentó que Pechiy publicara un largo texto en el que intentaba “justificar su vergonzoso acto, que cometió aprovechándose de la confianza de Canal 24 y de todos los ucranianos que seguían el trabajo del periodista”.

“No busquen culpables”

Pechiy justificó su decisión de permanecer en la UE por el hecho de que aparentemente Ucrania carece de “comunicación horizontal con la sociedad occidental”. “Soy consciente de que en los próximos días se lanzará contra mí una supuesta campaña de golpe mediático, destinada a destruirme como periodista, a pesar de todo mi trabajo anterior”, escribió en sus redes sociales. “Sin embargo, mientras sea posible, continuaré la lucha informativa y nunca renunciaré a buscar ayuda para el Ejército ucraniano, esté donde esté”, aseguró.

“Esta es mi elección personal consciente, y nadie más tiene nada que ver con ello ni en Ucrania ni en ningún otro lugar del mundo. Así que no busquen culpables donde no los hay. En mi elección, me guío por los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos Humanos y la Seguridad de los Periodistas, que describen el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin injerencias y sin consideración de fronteras”, concluyó.

Diez voluntarios deciden no regresar a Ucrania

Mientras tanto, también se supo que diez voluntarios ucranianos hicieron uso de su permiso para salir de su país con fines de ayuda humanitaria y no regresaron, informó el sábado en su canal de Telegram el jefe de la administración militar de Jersón (territorio que forma parte de Rusia) designado por las autoridades de Kiev, Alexánder Prokudin.

“Di órdenes sobre el permiso para cruzar la frontera a los representantes de las organizaciones Ucrania Unida y Adzhalyk. Se marcharon y trajeron la ayuda humanitaria prometida […] Pero después decidieron marcharse por segunda vez y no volver a Ucrania. Se trata de diez personas”, declaró.