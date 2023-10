Descubren con IA cientos de lugares con ‘anillos de hadas’ en todo el mundo

Las nuevas ubicaciones identificadas se encuentran en el Sahel, el Sáhara Occidental, el Cuerno de África y Madagascar, así como en el suroeste de Asia y el centro de Australia

Los llamados ‘anillos de hadas’, áreas circulares desprovistas de vegetación, habían sido descritos hasta ahora únicamente en regiones desérticas de Namibia y el oeste de Australia. Sin embargo, un grupo de investigadores españoles ha descubierto con ayuda de inteligencia artificial (IA) que el fenómeno está más extendido de lo que se pensaba.

En su estudio, publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los científicos explican cómo entrenaron IA, enseñándole fotografías por satélite de los ‘anillos de hadas’ descritos hasta la fecha, para que buscara patrones similares. Tras revisar el banco de imágenes creado por IA, obtuvieron 263 lugares con ‘anillos de hadas’ en 15 países de tres continentes.

Las nuevas ubicaciones identificadas se encuentran en el Sahel, el Sáhara Occidental, el Cuerno de África y Madagascar, todas en el continente africano; así como en el suroeste de Asia y el centro de Australia.

Asimismo, los investigadores encontraron factores que facilitan la aparición de esas formaciones, entre los que mencionan un clima con escasas precipitaciones, bajo contenido en nitrógeno en el suelo y un alto porcentaje de arena, entre otros.

Descubrieron, además, que los ‘anillos de hadas’ ayudan a estabilizar los ecosistemas, aumentando la resistencia a perturbaciones como inundaciones o sequías extremas.