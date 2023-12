Descubren nuevas prácticas funerarias del Neolítico en España

Un equipo de arqueólogos españoles ha descubierto que habitantes de la península Ibérica, durante el Neolítico, desollaban y descuartizaban a los cadáveres como parte de un ritual funerario, revelado a partir de un estudio de dos tumbas megalíticas en Los Zumacales y La Cabaña datados en el cuarto milenio a.C.

La arqueóloga Angélica Santa Cruz, de la Universidad de Valladolid, y Javier Velasco-Vázquez, empleado del Servicio de Patrimonio Histórico de Gran Canaria, llegaron a tal conclusión al estudiar los restos de más de 20 hombres, mujeres y niños, así como puntas de flecha, herramientas de piedra y cerámica halladas hace décadas en estas dos formaciones, informó Live Science.

El reciente análisis demostró que gran número de los cadáveres se fracturaron y fragmentaron ‘perimortem’, es decir, alrededor del momento de la muerte o justo después, sugiere el estudio, publicado en el International Journal of Osteoarchaeology.

