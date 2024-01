Descubren un raro cementerio medieval con 70 tumbas de personas de alto estatus en Reino Unido

Un grupo de arqueólogos ha descubierto un raro cementerio medieval con 70 tumbas de personas de alto estatus en los terrenos del castillo de Fonmon, situado cerca de Cardiff (Gales, Reino Unido), informaron este miércoles medios locales.

Rare Medieval cemetery is unearthed near Cardiff containing 70 graves of ‘high status’ people buried in bizarre positions https://t.co/sAuQYX0Ri6 pic.twitter.com/4JWyNoeEbk

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 3, 2024