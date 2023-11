Destituyen en Paraguay a un funcionario que firmó un acuerdo con un país que no existe

Paraguay destituyó al jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Arnaldo Chamorro, luego de que este admitiera que firmó un memorando de entendimiento con representantes de los Estados Unidos de Kailasa, un país que no existe.

Chamorro reconoció la existencia de Kailasa y felicitó a su soberano en un documento suscrito el pasado 16 de octubre, que publicara parcialmente el periódico paraguayo ABC Color.

En una entrevista radial con el medio, el funcionario detalló que dos delegados visitaron Paraguay y ofrecieron su ayuda en materia agrícola, concretamente en “temas de irrigación”. No obstante, confesó que ni siquiera sabía dónde queda dicho territorio.

“Vinieron a reunirse con nosotros, nos reunimos con el ministro [de Agricultura, Carlos Giménez], pero simplemente eso (…). Vinieron a ofrecer ayuda”, argumentó, aunque no pudo explicar el contenido del texto donde aparecen su firma y el sello del Ministerio. Ante la insistencia de los locutores para que explicara por qué había firmado, Chamorro guardó silencio y dejó de responder.

La polémica obligó al MAG a pronunciarse. En un breve comunicado, el organismo asegura que el memorándum “no puede considerarse un documento oficial” porque no cumple los “procesos legales internos” y tampoco cuenta con la autorización del ministro Giménez. Asimismo, apunta que Chamorro “incurrió en errores procedimentales al rubricar el supuesto documento sin autorización alguna”.

Posteriormente, en una resolución firmada por Giménez el 29 de noviembre, se comunica la decisión de designar a Luis Miguel Paredes Vega como “jefe interino de Gabinete” en reemplazo de Chamorro, “sin perjuicio de sus actuales funciones”.

Los Estados Unidos de Kailasa son una falsa nación, fundada en 2019 por el autoproclamado gurú hindú Nithyananda Paramashivam. Según un informe de la BBC del pasado marzo, el líder religioso es buscado en la India por varios delitos, entre ellos violación y agresión sexual.

El medio británico refiere que Nithyananda fue arrestado en 2010, pero quedó libre bajo fianza y abandonó la India. En 2018 afirmó haber comprado una isla frente a la costa de Ecuador para fundar Kailasa, llamado así por una montaña del Himalaya que es considerada la morada del dios hindú Shiva.

Su nombre y el del ficticio Estado fueron noticia en febrero pasado luego de que una mujer, que se identificó como Vijayapriya Nithyananda, asistiera a una reunión de la ONU en Ginebra como “embajadora permanente” de ese supuesto territorio. El video de su presentación se hizo viral y la ONU manifestó que ignoraría sus declaraciones, que tachó de “irrelevantes”.

KAILASA’s global influence expands further as it fortifies its diplomatic relationship with the Republic of Paraguay. Shortly after entering… pic.twitter.com/HcmBUsTn8J

November 09, 2023 – KAILASA Strengthens Diplomatic Ties with the Republic of Paraguay, Extending Medical Aid for Community Development

Respecto al tema de la relación con Paraguay, en el perfil de Paramashivam en X aparecieron este mes dos publicaciones. En una de ellas, del 11 de noviembre, se informaba del fortalecimiento de los “vínculos diplomáticos” con el país suramericano tras haber firmado “un acuerdo bilateral con el municipio de Karapai”, donde se había hecho entrega de “importante ayuda médica”. En otro mensaje, del 3 de noviembre, se anunciaba que Kailasa había entablado “relaciones bilaterales” con la municipalidad paraguaya de María Antonia.

Exciting News! 🤝 United States of KAILASA and Municipality of Maria Antonia, Republic of Paraguay enter into bilateral relations!

We’re thrilled to announce that the United States of Kailasa, the ancient Enlightenment Hindu Civilizational Nation, and the First Sovereign State… pic.twitter.com/Yjo41Iz5RP

— KAILASA’s SPH Nithyananda Paramashivam (@SriNithyananda) November 2, 2023