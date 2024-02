Detienen a un empleado de la línea de cruceros de Disney por cargos de pornografía infantil

Un empleado de la línea de cruceros de Disney fue detenido el mes pasado en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, en Florida, después de que las autoridades encontraran pornografía infantil en su teléfono móvil, reporta USA Today.

Las fuerzas del orden del condado de Broward hallaron en el celular de Amiel Trazo dos videos sexualmente explícitos en los que aparecían niñas de entre 12 y 14 años y de entre 6 y 8 años tras realizar un registro fronterizo a la llegada del barco donde el hombre se encontraba trabajando.

