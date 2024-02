Director ejecutivo de Kellogg’s sugiere a las familias pobres que cenen cereales

Los consumidores han criticado las declaraciones de Gary Pilnick, afirmando que los cereales fabricados por Kellogg’s no son especialmente baratos ni saludables

El director ejecutivo del gigante estadounidense de la industria agroalimentaria Kellogg’s, Gary Pilnick, ha despertado polémica en la Red tras sugerir recientemente que las familias con dificultades económicas podrían arreglárselas cenando cereales.

Pilnick hizo esas declaraciones en una entrevista en vivo la semana pasada con el programa ‘Squawk on the Street’ de CNBC. Algunos internautas compararon su consejo con la frase “que coman pasteles” atribuida a la reina María Antonieta de Francia, al enterarse de que los campesinos no tenían pan, poco antes de su ejecución durante la Revolución Francesa.

“Los cereales siempre han sido bastante asequibles, y suele ser una excelente opción cuando los consumidores están bajo presión económica”, aseguró Pilnick hablando sobre los elevados precios de los alimentos. “Si pensamos en el coste de los cereales para una familia frente a otros alimentos que se pueden consumir para la cena, será mucho más asequible”, indicó.

El presentador del programa, Carl Quintanilla, preguntó a Pilnick si creía que sus comentarios podrían “ser recibidos de forma equivocada” por los consumidores que se han visto obligados a gastar alrededor de un 26 % más en alimentos desde 2020.

Pilnick defendió su idea diciendo: “De hecho, [los cereales] están siendo muy bien recibidos ahora mismo. Comer cereal en la cena es algo que probablemente está en tendencia ahora, y esperamos que continúe, ya que los consumidores están bajo presión económica”.

Sin embargo, los comentarios del directivo de Kellogg’s no fueron bien recibidos por los consumidores. Usuarios en redes sociales no tardaron en criticar esas declaraciones, afirmando que los cereales fabricados por la compañía no son especialmente baratos y cuestionando qué tan saludable pueden ser, dada la cantidad de azúcar que contienen.

Un usuario de TikTok se refirió a una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. de septiembre del año pasado, que mostraba que Pilnick gana un salario base anual de un millón de dólares y más de cuatro millones adicionales en incentivos. “Este tonto está ganando cuatro millones de dólares al año, ¿Creen que le da de cenar cereales a sus hijos?”, preguntó.

Kellogg’s lleva promocionando su campaña de “cereales para cenar” desde 2022. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios de los cereales se han disparado un 28 % desde enero de 2020, y la empresa ha tomado medidas para subir sus precios un 12 % en el último año fiscal.