Dos mujeres transgénero ganan los primeros puestos del campeonato femenino de ciclismo de Illinois

Dos mujeres transgénero ganaron el primer y segundo lugar en el campeonato femenino de ciclismo del estado de Illinois (EE.UU.) que se disputó el 3 de diciembre, provocando indignación entre los defensores de los derechos de las mujeres, recoge Reduxx.

El evento comprendió una docena de competiciones divididas en categorías masculinas, femeninas y juveniles. Pero fueron dos hombres biológicos quienes se subieron al podio de la categoría ‘Singlespeed’ femenina.

Tessa Johnson se llevó la medalla de oro, Evelyn Williamson, la de plata, y Kristin Chalmers, la única mujer biológica entre las ganadoras, obtuvo la medalla de bronce.

Según el reporte, el sitio web del organizador Chicago CrossCup señala que descalificará a quien practique “discriminación o acoso de cualquier tipo por motivos de raza, color, religión, edad, género, orientación sexual, identificación de género, nacionalidad o cualquier otra idea estúpida”.

Las noticias sobre la victoria de las atletas transgénero llevaron a Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente estadounidense, a condenar el evento en X.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 4, 2023