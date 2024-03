‘Drag queen’ habla en la Cámara de Misuri en contra de una ley que ‘protege’ a los niños

La legislatura del estado de Misuri (EE.UU.) está discutiendo un proyecto de ley que tipificaría como delito las actuaciones de personas ‘drag queen’ en lugares donde pueda estar presente un menor de edad.

En una audiencia sobre el tema, celebrada este miércoles en la Cámara de Representantes, una ‘drag queen’ de Misuri, que se hace llamar Maxi Glamour, intervino para expresar su rechazo. Vestido y maquillado de manera característica llamó “homofóbica y transfóbica” la propuesta. “Erradicaría de la plaza pública a las personas no conformes con su género”, añadió.

