Las instalaciones de la cementera francesa Lafarge en Siria han sido atacadas por las Fuerzas Armadas de Turquía, informaron medios locales este domingo.

Los ataques contra la planta que, según se afirma, también “sirvió de refugio a la organización terrorista separatista” Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fueron perpetrados mediante drones de combate.

French cement maker Lafarge’s factory in Syria has been struck by Turkish UCAV strikes.

A large part of the Lafarge cement factory was destroyed after Turkish strikes.

Lafarge pleaded guilty to aiding Daesh/ISIS, to pay over $777M in 2022.

"Lafarge made a deal with the devil,…

