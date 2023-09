El cantante Nacho Cano dice que si España no hubiese descubierto América “tú no tendrías ese iPhone”

“Malinche no era una traidora”

Las funciones de ‘Malinche’ pueden verse también en inglés, y el artista afirmó que pretende desembarcar con esta superproducción a México y EE.UU.

El polifacético artista también aseguró que la historia de México se ha contado “premeditadamente mal”.

“Hay muchos errores históricos, por ejemplo uno muy simple es el de que Malinche era una traidora; no podía serlo cuando pertenecía a un pueblo enemigo de los aztecas. He encontrado la forma de contarlo para que los mexicanos que vienen se vayan con un sentimiento positivo de su historia. Y cuando eso pasa, construyes tu presente con otro ánimo, porque no tienes que excusarte, porque también tú tienes un país que es grande desde el comienzo”, explicó.