El iceberg más grande del mundo se desatasca después de tres décadas varado y se dirige al Atlántico

El iceberg A-23A, el más grande del mundo y que se desprendió de los glaciares antárticos en 1986, ha comenzado a desplazarse por primera vez en más de tres décadas, según información de la institución British Antarctic Survey obtenida a partir de datos satelitales.

La masa de hielo tiene una superficie de casi 4.000 kilómetros cuadrados y en su momento formó parte de la barrera de hielo Filchner-Ronne. Tras separarse del glaciar continental en 1986, el enorme iceberg quedó varado, en gran medida porque su base quedó atascada en el fondo del mar de Weddell (al sur del océano Atlántico).

#ImageOfTheDay #A23a is the largest #iceberg 🧊 in the world

After being stuck on the #Antarctic ocean floor for over 30 years, it has started to drift again in recent months#Sentinel1 🇪🇺🛰️ images from

↖️19 and ↗️ 31 October

↙️12 and ↘️24 November pic.twitter.com/8MDtOG9myS

— Copernicus EU (@CopernicusEU) November 25, 2023