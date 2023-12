Elon Musk no cree en los extraterrestres

“Creo que lo más probable es que en esta parte de la galaxia seamos la única [especie] consciente que existe”, señaló el magnate

El multimillonario Elon Musk aseguró este sábado que no hay evidencias que prueben la existencia de extraterrestres, recalcando que la humanidad es el único tipo de vida con conciencia en la Vía Láctea.

Las declaraciones de Musk tuvieron lugar durante su participación en la edición de este año del festival político Atreju, que comenzó este jueves en el Castillo de Sant’Angelo, en Roma. El evento es organizado por el partido Hermanos de Italia, presidido por la primera ministra Giorgia Meloni.

El director general de SpaceX citó al físico italiano Enrico Fermi, cuya paradoja plantea diversas preguntas sobre dónde están los extraterrestres y por qué aún no hemos podido encontrarlos.

“Una de estas preguntas, llamada la paradoja de Fermi es: ¿dónde están los extraterrestres?”, indicó Musk, quien explicó que uno de los argumentos que él piensa que pueden responder esta pregunta es que “la conciencia es extremadamente rara”. “Bueno, la gente me pregunta a menudo si sé de extraterrestres o cosas así. Me lo preguntan mucho, y lo loco es que no he visto evidencia alguna de extraterrestres”, señaló el propietario de Tesla.

“Esto significa que creo que lo más probable es que en esta parte de la galaxia seamos la única [especie] consciente que existe”, subrayó Musk, concluyendo que las personas pueden “pensar en la conciencia humana como una pequeña vela en una vasta oscuridad”, por lo que deben hacer todo lo posible para “asegurarse de que la vela no se apague”.

Esta no es la primera vez que Elon Musk debate sobre la existencia de extraterrestres. “La gente me pregunta a menudo si veo alguna evidencia de extraterrestres, y lamentablemente todavía no he visto evidencia de extraterrestres”, comentó en su intervención en el 74.° Congreso Astronáutico Internacional, celebrado el pasado octubre en la capital de Azerbaiyán, Bakú. “Por lo que yo sé, somos extraterrestres”, dijo.