Embarcan en un vuelo equivocado a un niño de 6 años y aterriza a más de 250 km de su destino

En vez de Fort Myers, fue transferido a Orlando, Florida

Un niño de 6 años, que viajaba sin compañía, fue “embarcado incorrectamente” el jueves en EE.UU., en un avión de la compañía de bajo costo Spirit Airlines, comentó a WINK News el portavoz de la aerolínea, Michael Lopardi.

Casper, que por primera vez viajaba en avión, debió de abordar un vuelo desde Filadelfia, en Pensilvania, hasta Fort Myers (Florida). Sin embargo, producto de un error, fue transferido a Orlando, otra ciudad de Florida que queda a más de 250 km de distancia de su destino, mientras que su equipaje sí llegó a Fort Myers.

El portavoz expuso que se estaba llevando a cabo una investigación interna. “El niño siempre estuvo bajo el cuidado y supervisión de un miembro del equipo de Spirit, y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y volver a conectarlos”, señaló Lopardi.

Casper iba a visitar a su abuela, María Ramos. “Me dijeron: ‘No, no está en este vuelo. Ha perdido el vuelo’. Yo dije: ‘No, no puede haber perdido el vuelo porque yo tengo la etiqueta de facturación'”, contó Ramos. “Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: ‘¿Dónde está mi nieto? ¿Se lo entregaron en Filadelfia?’. Ella me dijo: ‘No, no tenía niños conmigo'”.

Más tarde, Ramos recibió una llamada de su nieto, informándole que había aterrizado en Orlando. Ramos indicó que la compañía se disculpó y ofreció el reembolso del viaje, pero Ramos no estuvo conforme con esto, y solicitó respuestas a la aerolínea. “Quiero que me llamen”, comentó al medio “Déjenme saber cómo terminó mi nieto en Orlando. ¿Cómo sucedió eso? ¿Lo sacaron del avión? La azafata, después de que su mamá le entregara los documentos, ¿lo dejó ir solo? ¿Se subió solo al avión equivocado?”, reclamó Ramos.