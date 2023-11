Encuentran un cráneo humano en venta en una tienda de antigüedades en EE.UU.

Un antropólogo que se encontraba comprando en una tienda de antigüedades en la localidad estadounidense de North Fort Myers, en el estado de Florida, notó que un cráneo real estaba a la venta en la sección de Halloween del local, comunicaron en sus redes sociales las autoridades locales el pasado sábado.

In a twist of not-so-humerus events: today, LCSO was notified of a skull located at a thrift store in North Fort Myers.

Read the full release: https://t.co/l48Dh5QZuc pic.twitter.com/rTC2c290pW

— Carmine Marceno – Florida’s Law and Order Sheriff (@SheriffLeeFL) November 4, 2023