Es información “clasificada”: Biden bromea sobre la teoría de conspiración sobre él y Taylor Swift

El presidente estadounidense, Joe Biden, bromeó acerca de la teoría conspirativa sobre él y la reconocida cantante Taylor Swift, afirmando que esta información es “clasificada”, durante una entrevista concedida el lunes a NBC News.

Al ser preguntado si existe una “conspiración activa” entre Swift y Biden, el mandatario respondió: “¿De dónde saca esta información? Es clasificada“, y agregó: “Pero le diré que ella sí me respaldó en 2020”.

Igualmente, cuando Seth Meyers, presentador del programa, preguntó si tal apoyo podría volver a ocurrir, Biden reiteró: “Ya se lo dije, es clasificado”.

Swift expresó su apoyo a Biden en 2020 cuando fue elegido jefe de Estado, pero desde entonces no ha anunciado su respaldo a nadie que busque la nominación presidencial. Como informó anteriormente The New York Times, los asesores de Biden están pidiendo a Swift su respaldo, lo que podría ayudar, entre otras cosas, a asegurar fondos adicionales para la campaña.

Mientras, una reciente encuesta realizada por Redfield & Wilton Strategies señala que la cantante podría influir entre sus fanáticos para los comicios. Según los resultados del estudio, el 18 % de los votantes consultados afirmó que es “probable” que respalden al candidato que apoye la artista.