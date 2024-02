Escándalo de acoso sexual sacude un colegio que prepara a funcionarios de la Unión Europea

Un catedrático del Colegio de Europa fue acusado por una estudiante con base en más de 60 páginas de correos electrónicos presentadas como prueba

El Comité de Audiencias del Colegio de Europa, en Brujas (Bélgica), decidió cesar de sus funciones a un profesor después de que se descubriera que había acosado sexualmente a una estudiante, violando el código de conducta de la universidad, informó este domingo Politico.

“Dada la naturaleza del delito y la ausencia de reflexión y de remordimiento por parte del acusado, el comité considera que no se le deben confiar las responsabilidades y privilegios del puesto de profesor del Colegio de Europa“, señalan en el informe. El nombre del profesor, de más de 50 años, no ha sido revelado.

La investigación se inició por la denuncia de una alumna de maestría, de unos 20 años, recogió Politico el pasado viernes. La estudiante, con 62 páginas de correos electrónicos como prueba, solicitó a inicios de este mes una reunión con el responsable de Bienestar Social de la universidad, que funciona como campo de entrenamiento para altos funcionarios de la Unión Europea (UE). En el encuentro, denunció al catedrático de intimidación sexual y psicológica.

Años de acoso y mala conducta

Algunas exestudiantes afectadas, al conocer la investigación en curso, dirigieron la semana pasada una carta a Federica Mogherini, quien desde el 2020 es rectora de esta universidad, solicitando que se despidiera al profesor. Las exestudiantes subrayaron que la mala conducta del profesor no fue un caso aislado de este año, y alegaron que el acoso se remonta a varios años atrás.

“Muchas mujeres se han puesto en contacto con nosotros y muchas todavía temen represalias o revivir tales traumas”, señalan en la carta. “Todos ellos dan testimonio del clima de inseguridad deliberadamente fomentado por [el profesor] en una posición de poder que le confiere el colegio, de la repetición de los métodos utilizados y de la gravedad de los hechos”.

Una de las alumnas refirió la falta de acción de la administración del colegio ante las quejas como ‘omertá’, el código de silencio de la mafia italiana. “Así es cómo lo describiría”, expresó. Varias de estas exestudiantes, que eran veinteañeras en la época en la que transitaron por la institución, compartieron correos electrónicos que, en su criterio, demostraban supuestas comunicaciones inapropiadas del profesor.

“No existe ninguna regla sobre el comportamiento apropiado”

Por su parte, el profesor señaló que no ha tenido ningún comportamiento reprochable. “No existe ninguna regla sobre el comportamiento apropiado o no apropiado entre un estudiante y un profesor”, afirmó. “Enviar un correo electrónico mío a un estudiante está bien, ver a un estudiante está bien, es una universidad, quiero decir, de lo contrario la universidad no podría funcionar. El código de conducta no dice nada sobre si está permitido o no tener una conversación y esto es bastante estándar en todas las universidades”.

Durante la administración de Mogherini, anteriormente jefa de política exterior de la UE, se estableció un código de conducta y un procedimiento actualizados para denunciar los comportamientos inapropiados. “El objetivo de nuestro código es defender una política de tolerancia cero ante cualquier acto contra la dignidad y la integridad de cada miembro de la comunidad universitaria (ya sea en forma de discriminación, intimidación, acoso, violencia, acecho o conducta sexual inapropiada)”, comunicó la universidad.