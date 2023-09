Estados Unidos supera los 500 tiroteos masivos este año

El Departamento de Policía de Denver (EE.UU.) reportó el domingo 17 de septiembre un tiroteo masivo en el que resultaron heridas cinco personas. De acuerdo con el Archivo de Violencia con Armas (GVA), se trata del incidente de este tipo número 500 en el país en lo que va de 2023. Otros dos sucesos similares se produjeron en la misma jornada, elevando la media de tiroteos masivos en EE.UU. a casi dos al día.

ALERT: #DPD is investigating a shooting in the 1900 block of Market St. 4 victims have been transported to the hospital with unknown extent of injuries. Updates will be posted as they become available. pic.twitter.com/Gmu9ZCBr4j

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) September 17, 2023