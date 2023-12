Eurodiputada llama a Ursula von der Leyen “‘Frau’ Genocidio”

La eurodiputada irlandesa Clare Daly criticó duramente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su postura sobre el conflicto en la Franja de Gaza.

Durante un discurso ante el Parlamento Europeo, Daly declaró que “la Comisión Europea está dirigida por una persona a la que nadie ha votado nunca”, agregando que Von der Leyen “ha pasado los últimos 3 meses interviniendo y hablando por encima de las políticas exteriores de gobiernos electos, todo para vitorear al régimen genocida del ‘apartheid’ [israelí]”.

And now a “Defence of Democracy Package” from a Commission led by a figure no member of the public ever voted for, who’s spent the last 3 months swooping in & speaking over the foreign policies of elected governments, all to cheerlead for a genocidal apartheid regime. Nein danke. pic.twitter.com/FRkgLj6tew

— Clare Daly (@ClareDalyMEP) December 24, 2023