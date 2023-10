Explican el video de una pareja que dice haber visto y grabado a Pie Grande en EE.UU.

Una pareja afirma haber visto y grabado a Pie Grande caminando por la ladera de una montaña, así como también descansando sentado, mientras realizaba un viaje romántico en el estado de Colorado, EE.UU.

Shannon y Stetson Parker publicaron en redes sociales que habían filmado a la legendaria criatura desde el tren en el que viajaban para celebrar su décimo aniversario de boda.

BREAKING: A couple in Colorado shared footage they captured on a train of what they believe to be the legendary “Bigfoot” pic.twitter.com/dcmghg5IlG

— Daily Loud (@DailyLoud) October 11, 2023