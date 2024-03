FOTO: Cybertruck se estrella frente a uno de los hoteles más famosos del mundo

Una camioneta eléctrica Cybertruck, de Tesla, se estrelló en las primeras horas de este lunes contra una pared, justo debajo del letrero de entrada del hotel Beverly Hills, en el estado norteamericano de California.

Un usuario de X (antes Twitter) publicó una imagen del vehículo dañado, en la que se ve la rueda delantera derecha arrancada por el impacto. Escribió que un aparcacoches había estrellado el Cybertruck de un amigo suyo.

@elonmusk the beverly hills hotel valet just crashed my friends brand new cybertruck outside pulling it around!! Can you help out in getting another?? pic.twitter.com/aEHIk2iudq

— J$LATT (@jackdidthatt) March 4, 2024