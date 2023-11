Hallan armas elaboradas con dientes de tiburón de hace 7.000 años

Dos dientes de tiburón tigre que formaban parte de un arma elaborada hace 7.000 años han sido descubiertos durante unas excavaciones como parte de un programa de investigación arqueológica conjunto entre Indonesia y Australia, informa The Conversation.

Estos hallazgos únicos son la evidencia arqueológica más antigua del uso de dientes de tiburón en armas compuestas. Hasta ahora, las hojas de armas más antiguas encontradas tenían menos de 5.000 años.

Los dos objetos fueron encontrados en un sitio arqueológico que se remonta a la cultura toala, una misteriosa comunidad de cazadores-recolectores que vivió en el suroeste de la isla de Célebes hace aproximadamente entre 8.000 y 1.500 años, según una publicación de la revista Antiquity.

