Hallan en Alemania 6.000 monedas de plata, siete espadas de hace 3.000 años y dos relicarios

250 voluntarios en la región Mecklemburgo-Pomerania Occidental hallaron en 2022 siete espadas de la Edad del Bronce, 6.000 monedas de plata del siglo XI y un tesoro con un recipiente relicario, también del siglo XI, según un comunicado de la Oficina Estatal de Cultura y Preservación de Monumentos alemana.

El primer descubrimiento, realizado cerca de la ciudad de Mirow, en el norte de Alemania, contenía fragmentos de siete espadas de 3.000 años de antigüedad que datan de la Edad del Bronce. Los arqueólogos creen que el armamento pudo haber sido colocado allí como ofrenda de sacrificio, y que el dragado posterior provocó que las espadas salieran a superficie y se rompieran. Sin embargo, los arqueólogos estatales pudieron reconstruir los artefactos casi por completo.

