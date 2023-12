Hallan en Pompeya las ruinas de una panadería en la que trabajaban esclavos (FOTOS)

Las ruinas de una panadería que servía como prisión, donde esclavos y burros eran explotados para moler el grano y producir pan, ha sido descubierta en Pompeya, en el sur de Italia, según un comunicado publicado esta semana por la entidad que administra la zona arqueológica.

La pequeña habitación con ventanas enrejadas sin vista al exterior del edificio estaba situada en el barrio conocido como Regio IX, un área de 3.200 metros cuadrados ubicada en el corazón de la urbe que cayó víctima del volcán Vesubio en el año 79 d. C.

Se cree que las hendiduras halladas en el suelo servían para guiar el movimiento de los animales, que se veían obligados a caminar con los ojos vendados durante horas moliendo el grano para hacer pan, explicó el director del Parque Arqueológico de Pompeya y responsable de las excavaciones, Gabriel Zuchtriegel.

POMPEII: PRISON BAKERY EMERGES

In the floor are indentations to coordinate the movement of donkeys and enslaved workers. pic.twitter.com/32W0WFxZsu

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) December 8, 2023