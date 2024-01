Hallan en un bosque de EE.UU. a un estudiante chino víctima de “cibersecuesto”

Un estudiante de intercambio de China, que presuntamente fue víctima de un plan internacional de secuestro cibernético, fue rescatado el domingo después de casi morir congelado en una tienda de campaña en un área boscosa en el estado de Utah, en EE.UU., comunican medios locales.

“La víctima solo quería hablar con su familia para asegurarse de que estuvieran a salvo y pidió una hamburguesa con queso caliente, y ambas cosas se le cumplieron en el camino de regreso”, afirmó la Policía local citada por USA Today.

Kai Zhuang, de 17 años, fue encontrado en un cañón nevado solo, “con mucho frío y asustado”, mientras las temperaturas estaban por debajo del punto de congelación. “La víctima no tenía ninguna fuente de calor dentro de la tienda de campaña”, informó el Departamento de Policía de Riverdale.

MISSING EXCHANGE STUDENT FOUND ALIVE. 17-year-old Kai Zhuang, a foreign exchange student from China studying in Riverdale, has been found at a campsite in Brigham City Canyon area.https://t.co/u6rvCLrFFH

— FOX 13 News Utah (@fox13) January 1, 2024