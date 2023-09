Hallan muerto a un recién nacido en una embarcación de migrantes frente a la isla italiana de Lampedusa

La Guardia Costera italiana ha encontrado muerto a un recién nacido en una embarcación cerca de la isla italiana de Lampedusa, afectada esta semana por una masiva llegada de migrantes, reportó este sábado la agencia ANSA.

El bebé nació durante el viaje y murió poco después de nacer. Según la agencia, en la embarcación viajaban unos 40 migrantes.

