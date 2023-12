Hallan por primera vez un diente de megalodón incrustado en el fondo marino

Un equipo de investigadores acaba de describir un relevante hallazgo: un diente fosilizado de megalodón que encontraron parcialmente incrustado en el fondo del océano. Se trata del “primer registro ‘in situ'” de un fósil de este extinto tiburón recuperado de las profundidades del mar, en el lugar exacto donde cayó tras desprenderse del animal.

Un tiburón muda hasta 40.000 dientes a lo largo de su vida y el ‘Otodus megalodon’, el escualo más grande que jamás haya poblado los océanos del planeta, no era una excepción.

Dado que el esqueleto de este depredador ápice, que vivió desde el Mioceno medio hasta el Plioceno, hace aproximadamente entre 23 y 3,6 millones de años, estaba formado en gran parte por cartílagos, que rara vez se fosilizan, su forma e incluso su tamaño son aún objetos de discusión por la sencilla razón de que lo único que queda de estas gigantescas criaturas marinas son sus dientes.

Cool new paper about a megalodon tooth discovered and collected by ROV at 3,000 m. This is the first in-situ record (i.e. not dredged up) from the deep sea. pic.twitter.com/bZNLu3mJjt

