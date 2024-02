Hallan un muro de piedra en el Báltico que podría ser la megaestructura humana más antigua de Europa

Geólogos descubrieron una hilera de piedras de casi un kilómetro de longitud en el fondo de la bahía de Mecklemburgo, a unos 10 kilómetros de la localidad alemana de Rerik

Un grupo de científicos ha hallado un muro de piedra en el mar Báltico que podría ser la megaestructura construida por el ser humano más antigua de Europa, según un artículo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En otoño de 2021, geólogos descubrieron cerca de 1.500 piedras alineadas de manera regular formando una hilera de casi un kilómetro de longitud a 21 metros de profundidad en el fondo de la bahía de Mecklemburgo, situada a unos 10 kilómetros de la localidad de Rerik (Alemania).

Un equipo multidisciplinar de expertos llegó a la conclusión de que cazadores-recolectores de la Edad de Piedra probablemente construyeron la estructura para cazar renos, antes de que esta especie desapareciera de dichas latitudes tras volverse el clima más cálido, hace unos 11.000 años.

“Nuestras investigaciones indican que no es muy probable que el muro de piedra submarino tenga un origen natural ni que se construyera en tiempos modernos, por ejemplo, en relación con el tendido de cables submarinos o la extracción de piedra”, explicó Jacob Geersen, autor principal del estudio. “La disposición metódica de las numerosas piedras pequeñas que conectan las grandes rocas inmóviles habla en contra de ello”, añadió.

Ahora los científicos tienen previsto investigar más a fondo el muro de piedra y el lecho marino circundante en busca de nuevos hallazgos arqueológicos que puedan ayudar a interpretar la estructura descubierta, que podría suponer una importante contribución a la comprensión de la vida, la organización y los métodos de caza de los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra temprana.