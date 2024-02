“¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar?”: Musk acusa a EE.UU. de censura

El multimillonario Elon Musk arremetió este viernes contra el Gobierno de EE.UU., acusándolo de censura, y advirtiendo a los estadounidenses de que no se dan cuenta del poder que realmente ostenta.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Musk aseguró que “el público estadounidense aún no comprende, ni siquiera una pequeña fracción del poder que ejerce el sistema de censura estatal-industrial”.

The public still doesn’t understand even a tiny fraction of the power of the censorship government-industrial complex.

As predicted, my companies and I came under relentless attack the moment the censorship of this platform was lifted.

How far will they go to stop me? https://t.co/2yzbcUIOJg

