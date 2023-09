El devastador terremoto en Marruecos en la noche de este viernes, que dejó más de 2.000 muertos, dañó gravemente uno de los lugares históricos más importantes del país, en el Alto Atlas. Se trata de una mezquita que data del siglo XII, construida por una dinastía medieval musulmana, según informó Reuters este domingo con referencia a medios locales.

Partes de la mezquita de Tinmel se derrumbaron, y aparecieron fotos en redes sociales que muestran los muros derrumbados, la torre principal caída y un campo de escombros. Sin embargo, de momento la veracidad de estas imágenes no ha sido confirmada.

According to social media posts, this is what’s left of the hisitoric mosque of Tinmel, the cradle of one the biggest empires in Africa. pic.twitter.com/A2n85M7Xot

— Brahim El GuabIi (@SahraOuld) September 9, 2023