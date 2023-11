Hormigas que escupen ácido han infestado una ciudad de Australia

El Gobierno federal australiano ha destinado unos 7,8 millones de dólares para erradicar a los “pequeños invasores”. En la lucha, se utilizará veneno para hormigas, que se rociará en regiones remotas mediante helicópteros y drones

Las hormigas locas amarillas que escupen ácido han invadido Townsville mientras las autoridades locales toman medidas para erradicar las supercolonias de estos insectos, informa ITV News.

Las hormigas amarillas, también conocidas como hormigas de patas largas, son una de las especies más invasoras del mundo. Ellas escupen ácido que puede quemar los ojos y la piel de las personas, además de cegar o incluso matar a animales pequeños.

La especie cuenta con colonias de enormes tamaños que matan la vida silvestre y la vegetación local. Su aparición provoca una reducción significativa del valor de los inmuebles en las zonas afectadas.

Según el medio, las autoridades locales de Townsville han estado librando una “batalla libre contra pequeños invasores” durante años. Recientemente, el Gobierno federal australiano ha destinado 12 millones de dólares australianos (unos 7,8 millones de dólares) para erradicarlos en los próximos 4 años. En la lucha, se utilizará veneno para hormigas, que se rociará en regiones remotas mediante helicópteros y drones.

“Si no nos ponemos manos a la obra ahora, puede que ya no sea un programa de erradicación, será sólo un programa de control”, cita ABC News al concejal Maurie Soars. También añadió que hay partes del mundo “donde no pueden [las autoridades] deshacerse de ellas”. Sin embargo, algunos residentes consideran que el programa de erradicación de hormigas está retrasado, según el medio.

“Hemos estado esperando y esperando, y desearía que hubiera sucedido un poco antes”, dijo Colquhoun, residente de la zona, señalando que incluso más tarde habría tenido que ocuparse ella misma, y “gastar mucho dinero para tratar de empezar a deshacerse de ellas”.