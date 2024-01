Identifican los restos de la última víctima conocida del ‘asesino de Green River’ 40 años después de su desaparición

Gary Ridgway fue declarado culpable de matar a 49 personas entre las décadas de 1980 y 1990 en el estado de Washington (EE.UU.). No obstante, según sus confesiones, asesinó a 71 individuos

Los restos de la última víctima conocida del ‘asesino de Green River’ han sido identificados por las autoridades estadounidenses, 40 años después de que fuera vista por última vez.

Según anunció este lunes la Oficina del Sheriff del condado de King (Washington), citada por The New York Times, los restos pertenecían a Tammie Liles, que tenía 16 años cuando desapareció en Seattle en 1983. La investigación se inició con varios huesos y dientes que habían sido hallados en 2003 y etiquetados como ‘Bones 20’ [‘Huesos 20’, en español], ya que no se podía confirmar su identidad.

La adolescente comenzó a considerarse víctima del criminal en serie Gary Ridgway, también llamado ‘asesino de Green River’, en 1988, luego de que se compararan sus registros dentales con otros restos humanos encontrados tres años antes.

Al principio, Ridgway negó haber matado a Liles, pero en 2003 llevó a los detectives al sitio en el que había dejado un cuerpo, donde se hallaron los huesos recientemente reconocidos.

El homicida, de 74 años, fue condenado ese mismo año a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a 48 personas entre las décadas de 1980 y 1990 en el estado de Washington. Posteriormente, en 2011, se declaró culpable del homicidio de la víctima número 49.

Si bien Ridgway confesó haber asesinado a 71 individuos, los investigadores creen que la cifra podría ser aun mayor. Actualmente, cumple sentencia en la Penitenciaría del Estado de Washington en Walla Walla.