Imagen satelital capta una barrera flotante cerca de un atolón disputado en el mar de la China Meridional

Una nueva barrera flotante apareció en las aguas adyacentes al atolón de Scarborough, ubicado en el mar de la China Meridional, y también conocido como la isla de Huangyan o bajo de Masinloc, informa Reuters en referencia a una imagen satelital, a la que tuvo acceso, captada este 22 de febrero por Maxar Technologies, una compañía de soluciones espaciales integrales e inteligencia geoespacial con sede en Colorado, EE.UU.

La agencia señaló que la barrera flotante estaba bloqueando la desembocadura del atolón que, junto con sus aguas aledañas, es objeto de disputas territoriales entre China y Filipinas, que reclaman su soberanía sobre esa zona.

Exclusive: Satellite images of the hotly disputed Scarborough Shoal in the South China Sea show a new floating barrier across its entrance, near where Philippine ships and China coast guard vessels have had frequent run-ins https://t.co/xguOze2hmR

— Reuters (@Reuters) February 26, 2024