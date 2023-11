India derriba 13 drones que transportaban drogas desde Pakistán

Guardias fronterizos de la India derribaron al menos 13 drones que transportaban drogas ilícitas desde Pakistán durante la semana pasada, reportó este lunes The Hindustan Times.

Dos aldeas del estado indio de Punyab fueron puestas en “alerta máxima” por las crecientes intrusiones de drones por parte de contrabandistas paquistaníes.

Aunque la Fuerza de Seguridad Fronteriza india (BSF, por sus siglas en inglés) derribó al menos 13 vehículos aéreos con drogas, los días 12, 13, 15 y 17 de noviembre, un oficial del organismo expuso que “el número de drones que regresaron después de percibir que los guardias fronterizos los habían detectado podría haber sido mayor“.

Mientras tanto, fueron arrestados dos hombres, acusados de ser receptores de los estupefacientes, que trabajaban para un granjero cuya tierra agrícola se usaba como zona de descenso de los drones y cuya casa servía de escondite para los contrabandistas, señaló otro oficial.

BSF intercepted a suspected drone coming from Pakistan to Indian territory near the village – Tindi Wala, District – Ferozepur. As per the laid down drill, BSF troops immediately reacted to stop the misadventure by smugglers: Punjab Border Security Force

(Video Source: BSF) pic.twitter.com/Sd4GLevMzi

— ANI (@ANI) November 13, 2023