Intentan prohibir en EE.UU. la fotografía del beso más famoso de la historia

Este martes se dio a conocer un memorando del Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE.UU. en el que se ordenaba a todas sus oficinas regionales retirar de sus instalaciones la icónica fotografía del marinero que besa a una enfermera en Times Square el día de la victoria de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

La subsecretaria de Salud para Operaciones, RimaAnn Nelson, afirma en el documento que la histórica escena, conocida como ‘V-J Day in Times Square’, muestra un “acto no consensual” que resulta “inconsistente con la política de no tolerancia del departamento hacia el acoso y la agresión sexual”. Su exhibición dentro de sus sedes de atención médica “podría interpretarse como un respaldo tácito al comportamiento inapropiado que representa”, añade.

The Department Of Veterans Affairs just BANNED the V-J Day kiss photo from all department facilities.

"To promote a culture of inclusivity and awareness… your cooperation is vital."

