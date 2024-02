John Bolton: Trump podría intentar sacar a EE.UU. de la OTAN

El exasesor de Seguridad Nacional estadounidense señaló que en la cumbre de la Alianza Atlántica de 2018, Trump “estuvo muy cerca de retirarse de la OTAN allí mismo”

Si Donald Trump vuelve a convertirse en presidente de Estados Unidos, podría intentar sacar al país de la OTAN, señaló John Bolton en una entrevista con Politico publicada el martes.

El exasesor de Seguridad Nacional y exembajador de EE.UU. ante la ONU reveló que, en la reunión de la Alianza Atlántica de 2018, Trump “estuvo muy cerca de retirarse de la OTAN allí mismo, en la cumbre”. “Así que cada uno de estos comentarios, tal y como los ha hecho a lo largo de seis años, para mí simplemente refuerza que la noción de retirarse de la OTAN es algo muy serio para él“, agregó.

“Yo estaba allí cuando casi se retiró, y no está negociando, porque su objetivo aquí no es fortalecer la OTAN, es sentar las bases para salir”, destacó el exfuncionario.

Según Bolton, cuando el expresidente estadounidense “se queja de que los aliados de la OTAN no gastan lo suficiente en defensa, no se queja para que refuercen la OTAN”, sino “lo está usando para reforzar su excusa para salir“.

Asimismo, indicó que si Washington se retirara de la Alianza Atlántica, “significaría el fin de la OTAN” y “sería catastrófico para la credibilidad de EE.UU. en todo el mundo”. “Somos líderes de la OTAN, y lo que sobreviviría serían restos de algún tipo de estructura de la Unión Europea, pero tendría implicaciones más allá de Europa y Norteamérica”, aseguró.

La semana pasada, Trump afirmó que durante su mandato advirtió a los países del bloque militar que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras con la alianza.

Tras ello, relató una conversación que mantuvo con otro mandatario en aquel entonces. “Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo: ‘Bueno señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?’. Yo le dije: ‘¿No pagaron? ¿Son delincuentes?’ Dijo: ‘Sí, digamos que eso ocurriera’. No, no les protegería. De hecho, los animaría [a los rusos] a hacer lo que les diera la gana“, declaró el ex jefe de Estado.