Kim Jong-un derrama lágrimas al alentar a las mujeres a dar a luz (VIDEO)

El líder norcoreano Kim Jong-un ha instado a detener el declive de la tasa de natalidad en su país y colaborar con las madres, “plenamente conscientes de su misión contemporánea y deber revolucionario”, para revertir esa situación y garantizar que a la nación no le escaseen los jóvenes que sean “la principal fuerza” de la sociedad que “sostenga” el Estado.

“Detener el declive de la tasa de natalidad, cuidar bien de los niños y educarlos eficazmente forma parte de nuestros asuntos familiares comunes que debemos resolver junto con nuestras madres”, declaró Kim Jong-un en su discurso de apertura de la quinta Conferencia Nacional de Madres, celebrada en Pionyang el pasado domingo por primera vez en 11 años.

En Internet circula un vídeo que muestra al líder norcoreano derramando lágrimas en la reunión.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un shed tears at the Fifth National Meeting of Mothers, held at Pyongyang Indoor Stadium on Sunday, where he emphasized the need to give birth to more children and adhere to government child-raising standards. pic.twitter.com/W81ey7cwmQ

